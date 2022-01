தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் ரூ7 கோடி மதிப்புள்ள கள்ளநோட்டுக்கள் பறிமுதல்: 7 பேர் கைது + "||" + Fake notes with face value of Rs 7 crore seized in Mumbai; 7 held

மும்பையில் ரூ7 கோடி மதிப்புள்ள கள்ளநோட்டுக்கள் பறிமுதல்: 7 பேர் கைது