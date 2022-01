தேசிய செய்திகள்

இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் இடையே மனித ஆரோக்கியம் குறித்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் + "||" + In a boost to S&T cooperation between India and France, CSIR and Institut Pasteur, signed an MoU towards advancement in Human Health

இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் இடையே மனித ஆரோக்கியம் குறித்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்