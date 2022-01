தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் பாகிஸ்தான் கடத்தல்காரர்களிடம் இருந்து 47 கிலோ போதைப்பொருள் பறிமுதல் + "||" + Seizure of 47 kg of narcotics from Pakistani smugglers at the border

எல்லையில் பாகிஸ்தான் கடத்தல்காரர்களிடம் இருந்து 47 கிலோ போதைப்பொருள் பறிமுதல்