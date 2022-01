தேசிய செய்திகள்

மம்தா பானர்ஜியை கடுமையாக விமர்சித்த கவர்னர்! மேற்கு வங்காளத்தில் பரபரப்பு! + "||" + Democracy survives on rule of law, not the rule of an individual: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar

மம்தா பானர்ஜியை கடுமையாக விமர்சித்த கவர்னர்! மேற்கு வங்காளத்தில் பரபரப்பு!