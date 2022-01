தேசிய செய்திகள்

உடல்நலக்குறைவால் இறந்த முதியவரின் செல்போன் எண்ணுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தியதாக குறுந்தகவல் + "||" + Short message that the old man's cell phone number had been vaccinated

உடல்நலக்குறைவால் இறந்த முதியவரின் செல்போன் எண்ணுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தியதாக குறுந்தகவல்