தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் கடந்த ஆண்டு பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டியவர்களிடம் ரூ.3¼ கோடி அபராதம் வசூல் + "||" + Fine 3.20 crore in Bengaluru for garbage in public place in one year

