தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் தலீபான் கல்வி முறையை அனுமதிக்க முடியாது: நளின்குமார் கட்டீல் + "||" + Won't allow Talibanisation, says Karnataka BJP Chief on Hijab row of students

கர்நாடகத்தில் தலீபான் கல்வி முறையை அனுமதிக்க முடியாது: நளின்குமார் கட்டீல்