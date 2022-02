தேசிய செய்திகள்

மாநிலம் முழுவதும் குடியரசு, சுதந்திர தின விழாக்களில் அம்பேத்கரின் உருப்படத்தை வைப்பது கட்டாயம்: கர்நாடக ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி + "||" + Karnataka High Court passes resolution to place Dr. BR Ambedkar portrait in all judicial programs

