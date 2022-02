தேசிய செய்திகள்

“தகவல் இல்லை எனக் கூறும் அரசாக உள்ளது” - தயாநிதி மாறன் எம்.பி. விமர்சனம் + "||" + There is a government that says there is no information Dayanidhi Maran MP Review

“தகவல் இல்லை எனக் கூறும் அரசாக உள்ளது” - தயாநிதி மாறன் எம்.பி. விமர்சனம்