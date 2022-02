தேசிய செய்திகள்

ஹிஜாப் விவகாரம்: பள்ளி, கல்லூரிகளில் சீருடை திட்டத்தை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் - ஆதித்யா தாக்கரே + "||" + Where there is a prescribed uniform in schools colleges it should be followed Says Aaditya Thackeray

ஹிஜாப் விவகாரம்: பள்ளி, கல்லூரிகளில் சீருடை திட்டத்தை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் - ஆதித்யா தாக்கரே