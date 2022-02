மாநில செய்திகள்

“நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் வரை ஓய மாட்டோம்” - உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் + "||" + We will not rest until NEET is cancelled Udayanithi Stalin campaign

“நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் வரை ஓய மாட்டோம்” - உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம்