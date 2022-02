தேசிய செய்திகள்

நெட் தேர்வு முடிவுகள் ஓரிரு நாளில் வெளியாகும் - பல்கலைக்கழக மானியக்குழு + "||" + NET exam results to be released in a day or two University Grants Commission

