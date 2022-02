தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 8 பள்ளி-கல்லூரிகளில் மட்டுமே ஹிஜாப் பிரச்சினை உள்ளது: மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் + "||" + Hijab row limited to just 8 high schools, PU colleges in Karnataka: B C Nagesh

கர்நாடகத்தில் 8 பள்ளி-கல்லூரிகளில் மட்டுமே ஹிஜாப் பிரச்சினை உள்ளது: மந்திரி பி.சி.நாகேஸ்