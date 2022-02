தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகம் செல்பவர்களுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் கட்டாயம் இல்லை என அறிவிப்பு + "||" + Notice that Corona Negative Certificate not mandatory for those going to Karnataka

