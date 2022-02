தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் சீக்கியர்களுக்கு விருந்து அளித்த பிரதமர் மோடி + "||" + Prime Minister Narendra Modi hosts prominent Sikhs across the country at his residence in Delhi

பஞ்சாப் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் சீக்கியர்களுக்கு விருந்து அளித்த பிரதமர் மோடி