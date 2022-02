தேசிய செய்திகள்

சி.பி.எம். கட்சி தொண்டரை கொலை செய்த வழக்கில் பி.ஜே.பி.யை சேர்ந்த 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Seven BJP members sentenced to life imprisonment for killing CPM party member

