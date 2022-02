தேசிய செய்திகள்

மணிப்பூரில் வேட்பாளரின் தந்தை துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Candidate's father shot during campaign In Manipur

மணிப்பூரில் வேட்பாளரின் தந்தை துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டதால் பரபரப்பு