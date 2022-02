தேசிய செய்திகள்

குடித்துவிட்டு தொல்லை; பிறந்த நாளன்று கணவனை கொலை செய்த மனைவி + "||" + The wife changed her husband's birthday into a dead day

குடித்துவிட்டு தொல்லை; பிறந்த நாளன்று கணவனை கொலை செய்த மனைவி