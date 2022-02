தேசிய செய்திகள்

ரெயிலில் டிக்கெட் இன்றி ‘ஓசி’யில் பயணிப்போர் அதிகரிப்பு + "||" + Railways see 79pc rise in ticketless travel, 1.78cr nabbed in 9 months of 2021-22

ரெயிலில் டிக்கெட் இன்றி ‘ஓசி’யில் பயணிப்போர் அதிகரிப்பு