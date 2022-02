தேசிய செய்திகள்

சாதி, மத அடிப்படையில் மனித இனத்தை பிரிக்க முடியாது: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + Humanity, truth cannot be divided on basis of gender or caste: President Kovind

