2ம் எலிசபெத் கொரோனாவில் இருந்து விரைவில் குணமடைய பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

புதுடெல்லி,

இங்கிலாந்து ராணி 2ம் எலிசபெத் கொரோனா பாதிப்புக்கு ஆளாகி உள்ளார் என பக்கிங்காம் அரண்மனை நேற்று உறுதிப்படுத்தியது. அவருக்கு லேசான அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றன எனவும் வருகிற வாரத்தில் அவர் வின்ட்சரில் தங்கியிருந்து வழக்கமான பணிகளை தொடர்ந்து செய்வார் என்று அரண்மனை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதனை தொடர்ந்து ராணி 2ம் எலிசபெத் தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டுள்ளார். மருத்துவரின் அறிவுரைகளை அவர் தொடர்ந்து பெற்று வருகிறார். அனைத்து முறையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் அவர் பின்பற்றுவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அவர் முழுமையாக கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்களை எடுத்துள்ளார் என்று அரண்மனை முன்பே தெரிவித்து இருந்தது.

இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது டுவிட்டரில்,

“இங்கிலாந்து ராணி 2-ம் எலிசபெத் விரைவில் குணமடையவும், பூரண நலம்பெற வேண்டும் என இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

I wish Her Majesty Queen Elizabeth a speedy recovery and pray for her good health. https://t.co/Em873ikLl8