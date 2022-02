போபால்,

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இன்று காலை மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. மத்தியபிரதேச மாநிலம் இந்தூர் நகரிலிருந்து 125 கி.மீ தெற்கு-தென்மேற்கு திசையில் இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதி அமைந்துள்ளதாக தேசிய புவியியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது.

An earthquake of magnitude 3.5 occurred 125km South-South-West of Indore, Madhya Pradesh, at around 4:53am today, as per National Center for Seismology. pic.twitter.com/H5lHTpzwIH