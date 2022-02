தேசிய செய்திகள்

முஸ்லிம்களின் வாக்குரிமையை பறிக்க வேண்டும்- பீகார் பாஜக எம்.எல்.ஏ சர்ச்சை பேச்சு + "||" + Take away voting rights of Muslims, says Bihar BJP MLA

முஸ்லிம்களின் வாக்குரிமையை பறிக்க வேண்டும்- பீகார் பாஜக எம்.எல்.ஏ சர்ச்சை பேச்சு