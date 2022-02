தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஐ.ஜி. உள்பட 277 போலீசார் மீது துறை ரீதியான விசாரணை + "||" + In Karnataka, IG involved in crimes Departmental investigation on 277 police including

கர்நாடகத்தில் ஐ.ஜி. உள்பட 277 போலீசார் மீது துறை ரீதியான விசாரணை