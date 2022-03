தேசிய செய்திகள்

மனைவியை அடித்து கொன்று விட்டு கீழே விழுந்ததாக நாடகமாடிய கணவர் கைது..! + "||" + Husband arrested for pretending to beat wife to death and falling down

மனைவியை அடித்து கொன்று விட்டு கீழே விழுந்ததாக நாடகமாடிய கணவர் கைது..!