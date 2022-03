தேசிய செய்திகள்

பிரசவத்திற்கு லஞ்சம் தராததால் எய்ட்ஸ் இருப்பதாக கூறிய ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்களால் அதிர்ச்சி..! + "||" + Hospital staff in Andhra Pradesh say they have AIDS because they did not bribe for childbirth

பிரசவத்திற்கு லஞ்சம் தராததால் எய்ட்ஸ் இருப்பதாக கூறிய ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்களால் அதிர்ச்சி..!