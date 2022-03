உலக செய்திகள்

ரஷியாவின் போர் நடவடிக்கையில் சேரும் திட்டம் இல்லை - பெலாரஸ் அதிபர் உறுதி + "||" + No plans to join the war Belarus President confirms

