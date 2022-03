தேசிய செய்திகள்

மணிப்பூர் 2-ஆம் கட்ட தேர்தல்: வாக்குப்பதிவின்போது வன்முறை- ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + 1 Killed In Manipur Poll Violence, 28% Turnout Till 11 am, 16% Less Than In 2017

மணிப்பூர் 2-ஆம் கட்ட தேர்தல்: வாக்குப்பதிவின்போது வன்முறை- ஒருவர் உயிரிழப்பு