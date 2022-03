புதுடெல்லி,

இந்தியாவின் அதிநவீன பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை இந்திய கடற்படை அவ்வபோது சோதனை செய்து வருகிறது. அந்த வகையில் நாட்டின் ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட பிரம்மோஸ் ஏவுகணை இந்திய கடற்படையால் இன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

இந்த ஏவுகணை நீண்ட தூரப் பாதையைக் கடந்து துல்லியமான இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைந்தது. ஆத்மா நிர்பார் பாரத் மற்றும் மேக் இன் இந்தியா முயற்சியில் இந்திய கடற்படையின் பங்களிப்புடன் ஏவுகணை சோதனை வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இந்திய கடற்படை தெரிவித்துள்ளது.

Long range precision strike capability of Adv version of #BrahMos missile successfully validated.

Pin point destruction of tgt demonstrated combat & mission readiness of frontline platforms.

Yet another shot in the arm for #AatmaNirbharBharat#IndianNavy#CombatReady & #Crediblepic.twitter.com/NKl3GoHwbB