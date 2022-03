தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனில் இருந்து மேலும் 1,200 இந்திய மாணவர்கள் இன்று நாடு திரும்புவார்கள் - ஜெய்சங்கர் + "||" + 1200 Indian students to be expelled from Ukraine today - Jaisankar

