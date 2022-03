தேசிய செய்திகள்

கேரளாவின் முதல் பெண் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர்! மகளிர் தினத்தன்று பணியை தொடங்கினார் + "||" + Kerala gets its first woman ambulance driver in govt sector

