தேசிய செய்திகள்

மனம் தளராமல் இயக்கத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் - தொண்டர்களுக்கு மாயாவதி ஆறுதல் + "||" + The movement must proceed without being discouraged - Mayawati comforts volunteers

மனம் தளராமல் இயக்கத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் - தொண்டர்களுக்கு மாயாவதி ஆறுதல்