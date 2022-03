பட்ஜெட்

கேரள பட்ஜெட்: உக்ரைனில் இருந்து திரும்பிய மாணவர்களுக்கு ரூ.10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + In Kerala Budget, ₹ 10 Crore For Students Back From Ukraine

கேரள பட்ஜெட்: உக்ரைனில் இருந்து திரும்பிய மாணவர்களுக்கு ரூ.10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு