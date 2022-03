தேசிய செய்திகள்

ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் பெற ஆதார் எண் போதும் - மக்களவையில் மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Aadhar number is enough to get the goods in the ration shop - Federal Government announcement in the Lok Sabha

ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் பெற ஆதார் எண் போதும் - மக்களவையில் மத்திய அரசு அறிவிப்பு