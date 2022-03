தேசிய செய்திகள்

பொறியியல் முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகளை ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்க உத்தரவு + "||" + Instructions to start first year classes of engineering in August

பொறியியல் முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகளை ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்க உத்தரவு