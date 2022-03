தேசிய செய்திகள்

அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்கு 2,200 புதிய விமானங்கள் தேவைப்படும்: ஏர்பஸ் + "||" + India Would Need Over 2,200 New Aircraft In Next 20 Years: Airbus

அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்கு 2,200 புதிய விமானங்கள் தேவைப்படும்: ஏர்பஸ்