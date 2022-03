தேசிய செய்திகள்

அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை ஏப்ரல் முதல் 10.7 சதவீதம் உயருகிறது..! + "||" + Essential medicines to get expensive by more than 10 per cent from April

