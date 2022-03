தேசிய செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜனதாவின் வெற்றி, பிரதமர் மோடி மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை காட்டுகிறது - அமித்ஷா + "||" + Victory in polls shows people's trust in PM Modi's leadership, Congress wiped out, says Amit Shah

சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜனதாவின் வெற்றி, பிரதமர் மோடி மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை காட்டுகிறது - அமித்ஷா