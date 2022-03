தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர்: பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்த போலீஸ் உள்பட 5 அரசு ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் + "||" + Jammu and Kashmir government terminates five government employees for having terror links

காஷ்மீர்: பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்த போலீஸ் உள்பட 5 அரசு ஊழியர்கள் பணி நீக்கம்