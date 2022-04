தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான்: முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தரிசன டோக்கன்கள் ஏப்ரல் 8ம் தேதி ஆன்லைனில் வெளியீடு + "||" + Darshan Tokens for Tirupati Elderly and Disabled will be released online on April 8.

