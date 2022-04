தேசிய செய்திகள்

கேரளா: மதம் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புக்கு பயிற்சி - தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் + "||" + Fire force training for Popular Front; two officials suspended, three transferred

கேரளா: மதம் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புக்கு பயிற்சி - தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம்