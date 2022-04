தேசிய செய்திகள்

இஸ்ரோவின் ஆராய்ச்சியை ஆதரிக்கும் வகையில் நாட்டில் மேலும் பல ஆய்வு மையங்களை நிறுவ அரசு உத்தேசம்..! + "||" + Centre intends to establish more research centres in country to support research of ISRO: Jitendra Singh

