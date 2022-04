தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா: அரசு கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து - ரூ.38 கோடி மதிப்பிலான சீருடைகள் தீயில் நாசம் + "||" + Telangana: Terrible fire at government warehouse - Rs 38 crore worth of uniforms destroyed in the fire

தெலுங்கானா: அரசு கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து - ரூ.38 கோடி மதிப்பிலான சீருடைகள் தீயில் நாசம்