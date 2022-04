தேசிய செய்திகள்

மேகாலயா, நாகாலாந்தில் 40% பேரிடம் ஆதார் இல்லை - வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்.! + "||" + 40% of people in Meghalaya and Nagaland do not have a audar card - shocking information released.!

மேகாலயா, நாகாலாந்தில் 40% பேரிடம் ஆதார் இல்லை - வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்.!