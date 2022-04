தேசிய செய்திகள்

'என் மரணம் உனக்கு திருமண பரிசு' என்று சுவரில் எழுதிவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட காதலன் + "||" + My death is your wedding gift, I love you: Chhattisgarh man writes to lover before dying by suicide

'என் மரணம் உனக்கு திருமண பரிசு' என்று சுவரில் எழுதிவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட காதலன்