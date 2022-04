‘பெட்ரோல், டீசல் மீதான வரியை குறையுங்கள்’ மாநிலங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்

தேசிய செய்திகள்

‘பெட்ரோல், டீசல் மீதான வரியை குறையுங்கள்’ மாநிலங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல் + "||" + Prime Minister Modi instructs states to ‘reduce taxes on petrol and diesel’

‘பெட்ரோல், டீசல் மீதான வரியை குறையுங்கள்’ மாநிலங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்