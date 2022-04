15 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் இந்தோ-திபெத் எல்லை போலீசாரின் யோகா பயிற்சி

டேராடூன்,

சர்வதேச யோகா தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 21 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு யோகா தினத்தை முன்னிட்டு மத்திய ஆயுஷ் மந்திரி சர்பானந்த் சோனோவால், ‘யோகா மகோத்சவ் 2022’ எனப்படும் 100 நாள் கவுண்ட்-டவுனை தொடங்கி வைத்தார்.

இதன்படி 100 நாட்கள், 100 நகரங்களில், 100 அமைப்புகள் மூலம் யோகா குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், பயிற்சி வகுப்புகள், செமினார்கள் ஆகியவற்றை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில் இந்தோ-திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு போலீசார், யோகா தினத்தை முன்னிட்டு உத்தரகாண்ட் இமயமலை பகுதியில் சுமார் 15 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் யோகா பயிற்சிகளை செய்து அசத்தியுள்ளனர். உறைய வைக்கும் குளிரில் அவர்கள் செய்த யோகா பயிற்சியின் வீடியோவை இந்தோ-திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு போலீசாரின் அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர்.

இந்த வீடியோ தற்போது டுவிட்டரில் வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. இதே போல் கடந்த ஆண்டு யோகா தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக, இந்தோ-திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு போலீசார் லடாக் பகுதியில் 18 ஆயிரம் ஆடி உயரத்தில் யோகா செய்து அசத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

#Himveers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) in #Yoga sessions at 15,000 feet in snow conditions in Uttarakhand Himalayas under the aegis of forthcoming International Day of Yoga 2022.