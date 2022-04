தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் மேலும் 1,520- பேருக்கு கொரோனா - ஒருவர் பலி + "||" + Delhi reported 1,520 fresh COVID19 infections, 1,412 recoveries, & one death, in the last 24 hours.

