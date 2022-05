தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில், தலை தூக்கும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு - பொதுமக்கள் கடும் அவதி + "||" + In Bangalore, head-on water shortages - the public is suffering

பெங்களூருவில், தலை தூக்கும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு - பொதுமக்கள் கடும் அவதி