தேசிய செய்திகள்

குஜராத்: சுயேட்சை எம்.எல்.ஏ. ஜிக்னேஷ் மேவானிக்கு 3 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிப்பு + "||" + Gujarat court sentences MLA Jignesh Mevani, 9 others to 3-month jail for taking out 'Azadi' march in 2017

குஜராத்: சுயேட்சை எம்.எல்.ஏ. ஜிக்னேஷ் மேவானிக்கு 3 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிப்பு